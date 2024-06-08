حقيقة التحقيق مع عمرو دياب في واقعة صفع معجب بالقلم.. "الموسيقيين" تصدر بيانًا عاجلًا (تفاصيل)

نفى د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين عقد مجلس النقابة اجتماعًا عاجلًا غدًا الأحد، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، ورئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في واقعة صفع الهضبة عمرو دياب لأحد معجبيه في حفل زفاف، لمحاولته التقاط صورة معه وسط الحضور.

المتحدث الرسمي للـ"الموسيقيين" ينفي عقد اجتماع لمجلس النقابة غدًا للتحقيق في واقعة صفع عمرو دياب لأحد معجبيه

وصرح المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين خلال تسجيل صوتي قائلًا: "لا يوجد أي اجتماعات غدًا لمجلس إدارة النقابة ، لأن هناك أخبار بدأت تتداولها بعض الصحف، ولكن أنا بنفي صحة هذا الخبر ده جملة وتفصيلًا".

عمرو دياب

وأضاف د. محمد عبد الله: "هذا التصريح على مسؤوليتي أنا المتحدث الرسمي د. محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات والإعلام، غدًا لا يوجد اي اجتماعات بخصوص واقعة عمرو دياب، وإن ما تم تداوله على أي مواقع صحفية وإخبارية عار تمامًا من الصحة".

عمرو دياب

عمرو دياب يصفع معجبًا بالقلم في حفل زفاف

وتداول عدد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم، بعد محاولته لالتقاط صورة معه خلال حفل الزفاف بأحد فنادق القاهرة الكبرى، معربين عن استيائهم وغضبهم من تصرفه، فيما طالبه الكثيرون بالإعتذار عما بدر منه، خاصُة وأنها لم تكن المرة الأولى.

عمرو دياب يصفع معجب

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، حيث أمسك هذا الشاب بملابس الهضبة، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب عمرو دياب وأزاح يده، ومن ثم صفعه بالقلم على وجهه وسط صدمة ودهشة الحضور.

في الوقت نفسه، طالب الناقد طارق الشناوي الفنان عمرو دياب بضرورة نشر اعتذارًا رسميًا لجمهوره بعد صفعه لشاب حاول التقاط صورة معه، مشيرًا إلى أنه مهما حدث ليس من حق الفنان أن يصفع شخصًا، ويهينه بهذا الشكل.