دا اسمه عك وعيب.. رسالة صادمة من محمد شاهين بسبب "قلم" عمرو دياب

هاجم الفنان محمد شاهين النجم عمرو دياب بعد تصرفه الأخير الذي قام به وهو صفع شاب من جمهوره بالقلم على وجهه في أحد الأفراح.

وكتب محمد شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماغعي "فيسبوك" قائلًا :" أسوأ حاجة في الدنيا ان حد يضربك بالقلم علي وشك، كفاية كدة دا اسمه عك والله عيب".

عمرو دياب يتصدر التريند

وتصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي "التريند" خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو له وهو يصفع شاب من جمهوره بالقلم على وجهه، فيما كان يريد الشاب التقاط صورة تذكارية معه.

ورفض الجمهور التصرف الذي ارتكبه عمرو دياب، وخصوصا أن الفيديو أوضح تفصيلاً أن الشاب لم يرتكب أي خطأ ضده سوى أنه كان يريد أن تجمعه صورة بالمطرب الذي يعشقه.

عمرو دياب يصفع شاب من جمهوره بالقلم

وظهر في الفيديو عمرو دياب، وهو يحيي إحدى الأفراح بأحد الفنادق الشهيرة.

وكان الشاب الذي قام بإهانته لم يكن هو الوحيد الذي كان يريد التقاط صورة معه، بل كان هناك العديد من الفتيات اللاتي كانوا يرحبن به ويريدون التقاط الصور التذكارية معه أيضا، وهذا الذي جعل الجميع يتساءل لماذا قام بضرب الشاب دونًا عن غيره.

إهانة عمرو دياب لمهندس صوت على المسرح

ويعتبر هذا الموقف ليس الأول لعمرو دياب، فقد قام منذ أيام قليلة بإهانة مهندس صوت على المسرح خلال إحدى الحفلات أمام الجميع، مما تسبب هذا في استياء الكثير من متابعيه.

أزمة عمرو دياب مع السائق

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر عمرو دياب وهو يقول: “الحيوان بتاعنا فين؟”، “السواق فين؟"، وأثار هذا الفيديو غضب جمهور عمرو دياب بشكل كبير، وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يعتبر عمرو دياب واحدًا من أبرز وأشهر الفنانين في الوطن العربي، وله مسيرة فنية طويلة مليئة بالأعمال الناجحة، وقد أجاد في التعبير عنها عندما غنى أغنية "أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق"، فقد عبر فيها عن إصراره على النجاح الدائم ومقاومة عوامل الزمن، وهو ما ظهر بوضوح من خلال احتفاظه بمكانته الغنائية ومظهره الجسدي.

نشأة عمرو دياب

عمرو دياب وُلد في محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر، وكان والده يعمل كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

ولكن بعد حرب عام 1967، اضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء سكان محافظات القناة، مما أدى إلى عودة عائلة عمرو دياب إلى قرية سنهوت بمحافظة الشرقية حيث تقيم عائلة والده.

كان أول ظهور إذاعي لعمرو دياب عندما غنى النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي"، وقد أعجب محافظ بورسعيد بصوته.

في عام 1982، انتقل عمرو دياب إلى القاهرة وانضم إلى المعهد العالي للموسيقى العربية وحصل على درجة البكالوريوس.

وفي عام 1983، سجل أول أغنية له بعنوان "الزمن"، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "يا طريق" في نفس العام، من ثم أصدر ألبومات ناجحة أخرى مثل: "غني من قلبك" في 1984، و"يا حلوة" في 1985.