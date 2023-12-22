تخلص قهوجي من شاب طعنا بمطواة بمدينة شربين في محافظة الدقهلية، وذلك بعد اقتراض الجاني مبلغ 750 جنيها وسداد مبلغ 550 جنيها من المبلغ ونشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة استل فيها الجاني سكينا وأنهى حياة الشاب لرفضه سداد باقي الدين وقيمته 200 جنيه.

200جنية .. تنهي حياة شاب علي يد قهوجي في الدقهلية

كان البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام ، لمأمور مركز شرطة شربين، بوصول "علي أبوطالب علي"، 22 عاما، جثة هامدة "ادعاء تعد من آخرين".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع المجني عليه طعنا بمطواة على يد قهوجي يدعى "عماد.ن، 19 عاما.

وتبين أن المجني عليه تعرف على الجاني من خلال جلوسه على أحد المقاهي إلا أن الجاني طلب اقتراض مبلغ 750 جنيه فقام المجني عليه بمنحهم للقاتل، وبعد فترة طلب منه سداد قيمة الدين الا ان المتهم سدد 550 جنيه وبعد مماطلة رفض سداد باقي المبلغ 200 جنيه فنشبت مشادة كلامية بينهم استل فيها الجاني سلاح أبيض مطواة وسدد طعنة للمجني عليه فأراده قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

توك توك ينهي حياة مُسن بسوهاج

في واقعة اخري، لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات توك توك، اصطدام به أثناء مروره الطريق العام بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي صرحت بالدفن.

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود إشارة من المستشفى المركزي بمدينة طما شمال سوهاج، تفيد بوصول المدعو (ا. ع) 63 عامًا، عامل، جثة هامدة، ادعاء حادث سير على الطريق العام.

تبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير المذكور بالطريق العام، وحال عبوره الشارع اصطدم به توك توك يقوده شاب في العقد الثاني من العمر، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على التوك توك المتسبب في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

أسماء ضحايا ..حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالمنيا

كما تعرض 4 أشخاص للاصابة ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، وأخرى ملاكي، أعلي نفق قرية بني حسن، بالطريق الصحراوي الشرقي امام مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، بسبب السرعة الزائدة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل وسائق، وهم «م،.- 32 سنة»، عامل، و«س، ا،- 28 سنة»، ربة منزل، و«ا، م،.- 6 سنوات»، و«م، ض،.- 30سنة»، يقمون جميعا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.