رئيس جنايات القاهرة الأسبق لـ "الوفد": محاكمة المتهمين في مراكز الإصلاح أيسر وأوفر | فيديو

تأمين المتهمين، والتيسير على رجال القضاة، وتوفير لجهود وزارة الداخلية، كانت هذه أبرز الأسباب في انشاء محاكم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وعليه حرصت وزارة الداخلية على انشاء مجمع للمحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ويتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها.

وتحقق هذه لخطوة مناخ آمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، كما توفر عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

محاكم داخل مراكز الإصلاح

وقال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد"، إن إنشاء محاكم في مراكز الإصلاح فكرة ممتازة.

محرر الوفد والمستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

وتابع، ذهبت إلى «سجن ليمان طرة»، وكانت هناك قاعات مجهزة تجهيزًا كاملًا، تضمن حراسة كاملة لهيئة المحكمة، وتضمن للمتهمين تواجدهم فى مقر محبسهم.

وأوضح أنها فكرة مفيدة للجميع، فانتقال القضاة إلى مراكز الإصلاح وتأمينهم أيسر وأوفر من نقل المتهمين.

المستشار حسن حسانين

هو المستشار حسن أحمد حسانين رئيس، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.