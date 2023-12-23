إفتتاح مسجدي السلام والرحمن بعد إعادة الإحلال والتجديد بالفيوم

شهدت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، اليوم الجمعة افتتاح مسجدي السلام والرحمن بمركزي الفيوم وطامية، بعد إعادة الإحلال والتجديد.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسين عويس مدير إدارة أوقاف طامية أول، والشيخ محمد رجب خورشيد مدير إدارة أوقاف مركز الفيوم شمال، وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، لإقامة الشعائر الدينية وتنفيذ الندوات التوعوية والتثقيف الديني ضمن الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية للتثقيف الديني بالمساجد الكبرى

وفي إطار الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، انطلقت (16) قافلة دعوية كبرى بجميع الإدارات الفرعية اليوم الجمعة تحت إشراف الدكتورمحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،وبحضور مديري الإدارات الفرعية، ولفيف من الأئمة والعلماء، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ".

وخلال القوافل الدعوية أكد العلماء على أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بنداءات الله (عز وجل) لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة، تحمل الخير للدنيا كلها، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): "إذا سمعت الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فأرعها سمعك؛ فإما خير تُؤمَر به، وإما شر تُنهَى عنه".

ومن نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ما جاء في إرشادهم إلى تقوى الله (عز وجل) حق تقاته، بأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، حيث يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}، يقول ابن مسعود (رضي الله عنه): (حق تقاته: أن يُطاع سبحانه فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُذكر فلا يُنسى)، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ)،وقد شملت فعاليات هذه القوافل بالإضافة إلى خطبة الجمعة، فضلا عن تنفيذ مقرأة للسادة الأئمة والقراء ،ومقرأة للأهالى بالقرى، وكذلك قامت إدارات الأوقاف بتنفيذ فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل.