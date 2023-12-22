الشناوي: سعيد بتحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية

تصدر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، النادي الأهلي المصري بعد حصوله على برونزية في كأس العالم للأندية.

وضمن أبطال النادي الأهلي، حارس المرمى محمد الشناوي، والذي رد أخيرا على أنباء رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، موكدا: " كلام كتير".

اللاعبين كانوا بحاجة إلى تحقيق البرونزية

ووجه محمد الشناوي قائد الأهلي الشكر الى جمهور الأهلي الذي حرص على دعم الفريق الأحمر والتواجد في المدرجات لمؤازرتنا، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا بحاجة إلى تحقيق البرونزية وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي.

قال في تصريحات تلفزيونية: "كنا نركز بشدة في البطولة وكان لدينا هدف وهو أن نصعد إلى النهائي أو نعود بميدالية ولم نصل للنهائي ولكن عدنا بالميدالية البرونزية"، وأوضح: "أشكر كل اللاعبين على الروح العالية، كما أشكر المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال ، والجمهور المصري والسعودي الذي دعمنا في المباراة".

شدد: "المباراة الماضية أضعنا فرصا كثيرة ومن يضيع يستقبل أهداف، وكان لدينا طموح في الصعود إلى النهائي، لذلك أضعنا فرص كثيرة بسبب تسرع اللاعبين، ولعبنا ثلاث مباريات قوية"، وأضاف: "سعيد بتحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية وبالأجواء الرائعة التي شهدتها منافسات البطولة، وبدعم الجمهور وروح اللاعبين".

الأهلى يعادل رقم برشلونة فى كأس العالم للأندية

توج فريق الأهلى المصري، بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة على حساب أوراوا ريد دياموندز اليابانى.

وحقق بطل أفريقيا فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.