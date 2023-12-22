لقى طالب مصرعه،و أصيب صديقه عامل باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر وذلك حال استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل على طريق (بنها - ميت غمر) أمام قرية كفر النعيم مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، اختل مقود القيادة بيد المتوفي مما أدى الى انحرافهما وانقلابهما على جانب الطريق.

مصرع طالب وإصابة عامل فى حادث دراجة نارية بالدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لمأمور مركز شرطة ميت غمر ، من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من:"عبدالله.ص.ع"،18 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي المهني "جثة هامدة"، و"السيد.ر.ا.إ"، 18 عاما، عامل، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر "ولا يمكن استجوابه" ويقيمان قرية كفر الشراقوة التابعة للمركز نتيجة "حادث طريق".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر،بقيادة رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المتوفى،42 عاما، عامل ووالد المصاب 43عاما، عامل ويقيمان بقرية كفر الشراقوة، قررا انه حال استقلال نجليهما دراجة نارية "موتوسيكل"- بدون لوحات معدنية- قيادة المتوفي وسيرهما على طريق (ميت غمر – بنها) وأمام قرية كفر النعيم دائرة المركز اختل مقود القيادة بيد قائدها مما أدى الى انحرافهما وانقلابهما على جانب الطريق ووفاة الأول وحدوث إصابة الثاني ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة وأمرت بتسليم جثمان المتوفى لذويه والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

ضبط 5 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار بالدقهلية

وفي واقعة اخري ، تمكنت الأجهزة الامنية بالدقهلية ، من ضبط 5 أشخاص حال حفرهم وتنقيبهم عن الآثار بمنطقة تل المقدام مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وبحوزتهم أدوات الحفر،وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من امدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أحمد.ك.م"،38 عاما، مشرف أمن بهيئة الآثار منطقة الدقهلية ومقيم قرية هلا دائرة المركز بتمكنه بمعاونة بعض الأهالي من ضبط 5 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار بمنطقة تل المقدام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت مر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ضبط كل من: "تامر.م.ش.ع"، 43 عاما، عامل و"تامر.ع.إ.هـ"، 38 عاما، عامل، و"أحمد.س.ر.ع"، 33عاما، سائق توكتوك، و"طارق.ص.ك.ح"،37 عاما، نجار وجميعهم يقيمون بقرية ميت القرشي دائرة المركز.

وتبين ضبطهم حال شروعهم بالبدء في الحفر بمنطقة آثار تل كفر المقدام وبحوزتهم بعض أدوات الحفر وتوك توك بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بتنقيبهم عن الآثار في تلك المنطقة وحيازتهم للأدوات بقصد التنقيب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.