مانشستر سيتي يباغت فلومينينسي بهدف مبكر

باغت فريق مانشستر سيتي نظيره فلومينينسي بهدف مبكر في المباراة الجارية الآن بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بنهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

جاء الهدف في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جوليان ألفاريز.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، ريكو لويس، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، ألفاريز.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره أوراوا الياباني بثلاثة أهداف نظيفة في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بينما فاز فلومنينسي على نظيره الأهلي المصري بهدفين نظيفين في نفس الدور.

ويرغب فريق مانشستر سيتي بقيادة الداهية بيب جوارديولا التتويج بلقب كأس العالم للأندية، وللمرة الأولى في تاريخه، وكذلك إكمال الخماسية التاريخية بعد التتويج بالدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.