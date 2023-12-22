نهائي كأس العالم للأندية.. تردد القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

نهائي كأس العالم للأندية 2023.. بحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم بالتزامن مع لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية بكأس العالم للأندية بملعب الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بمدينة جدة السعودية، حيث تنطلق المباراة بعد ساعات قليلة.

كأس العالم للأندية 2023.. موعد المباراة النهائية

ويواجه فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا مع فلومينينسي البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية في نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كأس العالم للاندية 2023..تردد القنوات الناقلة

ويتم بث المباراة النهائة من كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات SSC Sports ، والتي تنشر ترددها خلال السطور الآتية:

تردد قناة ssc sport نايل سات

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc عرب سات

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي

تردد قناة ssc على بدر سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: بدر سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

كما يتم بث المباراة عبر عدد من القنوات المفتوحة ومنها:

• قناة CBC Sport HD.. القمر الصناعي Europe*Star 1، بتردد 11135، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

• قناة Varzesh HD .. القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بتردد 11555، استقطاب رأسي، معدل ترميز 30000.

• قناة Football HD .. القمر الصناعي إلياه سات، بتردد 11785، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.