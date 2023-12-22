مونديال الأندية.. رقم قياسي منتظر لثنائي فلومينينسي أمام مانشستر سيتي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي ستجمع مانشستر سيتي الإنجليزي مع منافسه فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الجمعة، لحساب نهائي كأس العالم للأندية.

وتشهد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي ميلاد بطل جديد لمونديال الأندية حيث أنها هي المرة الأولى التي يشارك فيها الفريقين.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة رقمًا قياسيًا من حيث اللاعب الأكبر من حيث العمر، حيث يراهن ثنائي فلومينينسي الحارس فابيو صاحب 43 عاما والمدافع فيليبي ميلو (40 عاما) على كسر الرقم المسجل باسم باولو مالديني أسطورة ميلان أمام بوكا جونيورز في مونديال 2007.

ويبحث مانشستر سيتي أن يصبح أول فريق إنجليزي يحقق اللقب في مشاركته الأولى، بعدما فشل مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في ذلك. إذ فشل مانشستر يونايتد في تحقيق لقب نسخة 2000، وفشل ليفربول في 2005 وتشيلسي في 2012.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في نصف النهائي بينما تأهل فلومينينسي بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد.