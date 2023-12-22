مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث 2023

سيطرت مصر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها مساء اليوم الجمعة بعد أن حصدت 6 جوائز في الحفل من أصل 15 جائزة.

وحصل الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي ، على جائزة أفضل اتحاد وفريق في العالم لعام 2023، وحصل مهند شعبان على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 مناصفة مع البطل الأولمبي الإنجليزي جوزيف تشونج.

وحصلت ملك إسماعيل على جائزة أفضل لاعبة ناشئة تحت 21 سنة وحصلت فريدة خليل على جائزة أفضل لاعبة شابة -17 سنة.

وحصل جاويد خاور المدير الفني لمنتخب مصر على جائزة أفضل مدير فني في العالم لهذا العام، كما حصل الجهاز الفني لمنتخب مصر على جائزة أفضل جهاز تدريب متكامل للعام الحالي والمكون من جاويد خاور المدير الفني ومحمد الصباحي مدرب السلاح وطارق النويهي مدرب السباحة وياسر عصر مدرب الفروسية وأحمد سلامة مدرب الرماية وهشام سليمان مدرب الجري.

وكانت مصر قد حصدت 5 جوائز في حفل الموسم الماضي.

حيث حصل الفراعنة العام الماضي على جائزة أفضل اتحاد في العالم لعام 2022 كما حصلت مصر على جائزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار التي أقيمت بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية عام 2022.

كما حصلت مصر على جائزة أفضل تنظيم لبطولة عالمية الكبار في عام 2022 وهي تنظيم كأس العالم للكبار في ملاعب الجامعية الأمريكية بالقاهرة عام 2022.

وأيضا توج محمد الجندي بجائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم تحت 21 عاما لعام 2022، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما في العالم لعام 2022.