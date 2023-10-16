منطقة القاهرة للخماسي الحديث تعلن تفاصيل بطولة الدرع العام في الليزر رن

أعلنت منطقة القاهرة للخماسي الحديث برئاسة الدكتور عرفة محمود عن تفاصيل إقامة بطولة الدرع العام في منافسات الليزر رن، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن خطة المنطقة للموسم الرياضي 2023 – 2024.

وتقام البطولة بستاد القاهرة الدولي، بنظام الزوجي في جميع المراحل، وتم فتح باب التسجيل اليوم الإثنين، كما اعلنت المنطقة عن فتح باب التسجيل في منافسات الماسترز فوق 40 و 50 و60 عاما، في سباقات 1800 و 1200 م .

وكشف الدكتور عرفة محمود رئيس منطقة القاهرة، أن البطولة من المنتظر أن تشهد إقبالا كبيرا وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به المنطقة في نشر اللعبة بجانب النجاح في الجوانب التنظيمية والفنية، لافتا إلى انه تم فتح باب التسجيل في سباقات الماسترز بناء على طلب بعض الهيئات.