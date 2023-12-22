لقيت ربة منزل مصرعها ،وذلك بعد وصولها إلى مستشفى التأمين الصحي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة والاشتباه في وفاتها جنائيا، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وبسؤال زوجها أكد شعورها بحالة إعياء فجأة ووفاتها.

وفاة ربة منزل في ظروف غامضة بالدقهلية

كانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى التأمين الصحي بسندوب بوصول زهرة.رص.ع، 26 عاما، ربة منزل ومقيمة بمنطقة عزبة الحلواني دائرة القسم جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال زوجها ح.ا.م، 34 عاما، وشقيقها أ.ر.ص.ع، 30عاما، سائق ويقيمان بذات العنوان قررا أنه حال تواجد المتوفاة بالمنزل شعرت بآلام وحالة إعياء فتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت قبل وصولها ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي بتشريح جثمان المتوفاة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وورد تقرير الصفة التشريحية والذي بين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في العملات الأجنبية

كما أمرت جهات التحقيق ، بحبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة مع قيام 3 أشخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جمع وإحراز كميات كبيرة من العملات الأجنبية بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهم اتخذوا من منطقة مصر الجديدة مكانا لهم لمزاولة نشاطه الأثم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها فى معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.