حبس المتهمين بإدارة تطبيق "أوميجا برو" للنصب والاحتيال

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس تشكيل عصابي القائم على إدارة تطبيق "أوميجا برو" للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح والتى قدرت بملايين الجنيهات، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهمين تطبيق بادارة تطبيق "أوميجا برو" للنصب والاحتيال

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة ، المنظمة قد أكدت تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكترونى والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الاشتراك فى التطبيق المشار إليه.

وبتكثيف التحريات تبين قيام (6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد") بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (3 ملايين جنيه) عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج " جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 18 شخصًَا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية

كما تعرض 18 شخصا للاصابة ، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام إلى مأمور مركز شربين بوصول عدد كبير من المصابين جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شربين، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لدائرة المركز، وتبين أن سائق السيارة عبده عبد الفتاح داود، وأثناء سيره انفجرت إطار السيارة ما أدى إلى انقلابه واحداث إصابات مختلفة بالركاب وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى شربين العام وجار تقديم الإسعافات لهم وتقديم العلاج للآخرين، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفي المنصورة العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.