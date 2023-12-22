قومي المرأة ينظم دورة تدريبية متخصصة حول "المساواة بين الجنسين"

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية متخصصة حول "المساواة بين الجنسين"، استهدفت العاملات والعاملين بفندقي “سانت ريجيس” و"النايل ريتز كارلتون" ضمن مجموعة فنادق ماريوت العالمية واستمرت على مدار يومين .

جاء ذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر.

افتتحت الدورة التدريبية صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام بالمجلس ومديرة المشروع ، بالتعريف بجهود المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها ، مستعرضة اهداف مشروع السياحة ، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة بغرض تحقيق بيئة عمل آمنة.

كما تحدثت عن الدوافع وراء التغيير ومسئولية الإنسان عن نجاحها و عن اتخاذ قرار التغيير بناء علي رؤيته الخاصة التي يجب ان تكون محددة الأهداف والمدة ومراحل التنفيذ.

القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية متخصصة حول "المساواة بين الجنسين"

وعرضت هبة عادل المحامية والخبيرة التنموية المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل والقت الضوء علي كيفية تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع السياحي.

كما استعرضت مريم حسين ممثلة عن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة.

وعرض مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة بشركة ويل سبرينج للتنمية المجتمعية مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية، ايضا القي محاضرة عن تغيير النمط الفكري والتي تدور حول تشجيع المتدربين للتفكير بشكل مختلف .

و ألقي جوزيف حناني الخبير التنموي من شركة ويل سبرينج للخدمة المجتمعية محاضرة عن مفهوم الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.

وفى ختام الدورة التدريبية تم توزيع شهادات اجتياز الدورة علي العاملات والعاملين بالفندق بحضور السيدة دينا نعيم رئيسة مجلس المرأة الخاص بمجموعة فنادق ماريوت بمصر