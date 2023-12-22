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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

نميرة نجم في برنامج بالورقة والقلم مساء غدا علي شاشة TEN

السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم في ضيافة الإعلامي نشأت الديهي

يستضيف برنامج "بالورقة و القلم" السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة AMO  بمنظمة الإتحاد الأفريقي علي الهواء مباشرة  بقناة "TEN " الفضائية المصرية في التاسعة ونصف مساء غدا ، البرنامج يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، و يقوم بإعداده محمد المحمدي .

 


قضية  الهجرة و اللجوء و النزوح القسري في أفريقيا 


ويتناول اللقاء عدة موضوعات منها  قضية  الهجرة و اللجوء و النزوح القسري في أفريقيا ، وجهود المرصد والإتحاد الأفريقي في هذا  الشأن.

 

يذكر أن السفيرة د.نميرة نجم  مدير المرصد الأفريقي للهجرة AMO قد تحدثت مؤخرًا عن النزوح القسري لايمكن إغفال الحديث عن مايدور حاليا في غزة لانها علي حدود ملاصقة لدولة أفريقية هي مصر ، فبالتالي أفريقيا تتأثر بمايجري علي حدودها ،  فلدينا ١.٩ مليون نازح  فلسطيني داخليا بغزة و هم لم ينتقلوا برغبتهم خارج أماكن معيشتهم ، و لكن لان هناك نزاع يفرض عليهم القتال و الإنتقال.

 

  جاء ذلك بكلمة السفيرة في ندوة حلقة نقاشية  التي نظمها  مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية السياسية و الإقتصاد بجامعة القاهرة أمس حول موضوع: "النزوح القسري وتحديات التنمية في القارة الافريقية ".

 

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