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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يستهدف مستعمرة إيفن مناحم المحتلة في لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، أن مقاتليها استهدفوا تجمعًا لضباط وجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي، في مستعمرة إيفن مناحم بقرية طربيخا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، ‏وأوقعوا فيهم إصابات مؤكّدة. ‏

 

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار عند الحدود الشمالية بين "الاحتلال" وعناصر من حزب الله.

 

وصعدت إسرائيل عملياتها بعد الضربات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وقصفت اليوم منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى، وفقًا للإذاعة الفلسطينية، ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول للموقع بسبب استمرار القصف وتدمير الطرقات.

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