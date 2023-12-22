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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيدان: أتوقع خسارة الأهلي لـ برونزية المونديال

الأهلي
الأهلي

توقع الإعلامي عبدالناصر زيدان، نتيجة لمباراة الأهلي وأوراوا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية2023.

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وقال زيدان خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن مباراة اليوم ستكون صعبة على المارد الأحمر، خاصة بعد الأداء الأكثر من رائع للفريق الياباني أمام مانشستر سيتي.


وأضاف، أن أوراوا ظهر بمستوى أقوى من اتحاد جدة وفلومينينسي البرازيلي، خاصة في ظل تراجع مستوى الأهلي في المباراة الأخيرة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.


وأكمل، أتوقع هزيمة الأهلي من الفريق الياباني وخسارة البرونزية الرابعة، وأتمنى أن يخيب ظني ويفوز المارد الأحمر بالمباراة.

 

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق اليابانية:

بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب رسمياً مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري «طوكيو فيردي حالياً»، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1 أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدف لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1-صفر، أحرزه طاهر أبو زيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.

هذا ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بأحد عشرة مشاركة، ولعب الأهلي أربع وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.
 

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