السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الشباب لمباراة أهلي جدة في الدوري السعودي

الشباب السعودي
الشباب السعودي

كشف خوان براون المدير الفني لفريق الشباب  تشكيل فريقه لمباراة أهلي جدة  والتي تجمع بينهما بعد قليل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل.
 

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تشكيل الشباب أمام أهلي جدة:


كيم سيونج جيو، إياجو سانتوس، فواز الصقور، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور.
 


تشكيل الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي


في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
في خط الدفاع: روجر إيبانيز – بسام الحريجي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار.
في خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا.
في خط الهجوم: ألان ماكسيمان – فراس البريكان – رياض محرز.

يأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 26 نقطة، فيما يحتل الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.
 

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