أهلي جدة يفوز على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

فاز أهلي جدة على الفيحاء برباعية نظيفة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي.

أهداف أهلي جدة جاءت بتوقيع كل من فراس البريكان هدفين وعلي مجرشي ورياض محرز.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة ويفصله 3 نقاط عن النصر وصيف المسابقة بينما ينفرد الهلال بالصدارة برصيد 44 نقطة، ويحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

حقق أهلي جدة 10 انتصارات في الموسم الجاري، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 19 هدفا.

تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط الدفاعي: محمد المجاهد - فرانك كيسي - رياض محرز - جابرييل فيجا - آلان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: فراس البريكان.