السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الشباب في الدوري السعودي

محرز
محرز

كشف الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي  تشكيل فريقه لمباراة الشباب اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري السعودي، على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل.

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وشهد التشكيل الأساسي تواجد الجزائري رياض محرز أساسيا وبجواره ألان ماكسيمان وفراس البريكان،  وفي خط الوسط تواجد فرانك كيسي، وجابري فيجا.
 

تشكيل الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي


في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
في خط الدفاع: روجر إيبانيز – بسام الحريجي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار.
في خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا.
في خط الهجوم: ألان ماكسيمان – فراس البريكان – رياض محرز.



موقف الأهلي والشباب في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:
 

يأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
 

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