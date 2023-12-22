رئيس بيراميدز يُحيل ملف رمضان صبحي لـ"الشامسي"

تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان، على تصرفات لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، رمضان صبحي، على خلفية أزمة مباراة صن داونز وعدم مشاركته في المباراة.





أضاف زيدان، خلال تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، مستاء للغاية من تصرفات رمضان صبحي.



وتابع، أن اللاعب غادر معسكر بيراميدز قبل مباراة صن داونز المهمة، التي انتهت بخسارة الفريق المصري بهدف نظيف، ليعقد من موقفه في مشواره الأفريقي.



وواصل، أن ممدوح عيد، أحال ملف اللاعب إلى المالك الإماراتي سالم الشامسي، لاتخاذ القرار النهائي تجاه اللاعب.



وتابع، أن اللاعب غاضب بشدة من رفض إدارة بيراميدز رحيل اللاعب بعد العروض القادمة من الدوري البلجيكي والتركي.



واختتم زيدان تصريحاته، أن الأفضل للاعب هو مغادرة الدوري المصري والاحتراف الأوروبي، ابتعادًا عن الضغوطات التي تحوم حوله منذ رحيله عن الأهلي.

