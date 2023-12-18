شبانة: بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي بيراميدز اعطى الضوء الأخضر لفتح الباب لبيع لاعبه رمضان صبحي.

وأضاف شبانة ان ادارة نادي بيراميدز وضعت شرطا واحدا لبيع اللاعب ، وهو الحصول على مبلغ ١٨٠ مليون جنيه مصري.

واختتم شبانة بان المبلغ المطروح من قبل الادارة الزرقاء شبه تعجيزي، مما يعني عدم الموافقة على بيع اللاعب بشكل غير مباشر.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود رمضان صبحي خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.