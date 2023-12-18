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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باتشيكو يكشف موقف رمضان صبحي والشناوي من المشاركة أمام صن داونز

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لـ بيراميدز عن موقف لاعب الفريق رمضان صبحي والحارس أحمد الشناوي قبل الموقعة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

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وأكد باتشيكو على أن صبحي والشناوي سيغيبان عن المواجهة المرتقبة أمام صن داونز، مشيرًا إلى أن غياب الثنائي مهم ومؤثر للغاية على الفريق.

كما أوضح أن إبراهيم عادل وإسلام عيسى سيبغيبان المواجهة أيضًا، ليتأكد عدم مشاركتهما في المباراة.

وتحدث باتشيكو في المؤتمر الصحفي لمواجهة بيراميدز أمام صن داونز، حيث قال: "بالتأكيد الثنائي رمضان صبحي وأحمد الشناوي مهم للفريق وغيابهما مؤثر بشدة وانضما للغيابات الأخرى كـ إبراهيم عادل وإسلام عيسى".

وتابع: "بالنسبة لي فأنا مدرب واقعي وأتعامل مع الأسماء الجاهزة وأعلم جيدًا أن الفريق به لاعبين مميزين في كل المراكز".

وأختتم: "بكل تأكيد قادرون على تعويض النقص ولابد من الفوز قبل غلق الملف القاري والتركيز في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال".

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