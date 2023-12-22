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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السلطات العراقية تضبط 18 مطلوبًا.. أحدهم سفاح

السلطات العراقية
السلطات العراقية

ضبطت السلطات العراقية 18 مطلوبًا للقضاء أحدهم متورط ومشارك في قتل المئات من المواطنين العراقيين المعروفة إعلاميا بجريمة "سبايكر".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان للخلية أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه بعملية متقنة ومتابعة وتنسيق وتعاون كبير مع قيادة العمليات المشتركة، ألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على 18 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض صدرت بحقهم منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد أحدهم متورط بجريمة "سبايكر" والمشاركة في قتل المئات من المواطنين العراقيين، حيث كان يختبئ في إحدى دول الجوار متنكراً بأسماء وأوراق مزورة.

وأضاف البيان أنه بهذا الإنجاز الأمني الكبير والجهود النوعية المهمة في متابعة الأهداف الإرهابية نعاهد الشعب العراقي وعائلات شهداء "سبايكر" على الاستمرار في بذل أقصى الجهد لمتابعة الإرهاب في الداخل والخارج وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة الوطنية والقضاء العادل لينالوا الجزاء الذي يستحقه المجرمون العابثون بأرواح الشعب العراقي.

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