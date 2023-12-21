بعد جلطة المخ.. ابنة محمد قشطة تكشف عن مشروب صادم تسبب في مرضه|هل سيعتزل الفن؟

أثارت ابنة الفنان محمد قشطة قلق جمهوره بعدما كشفت عن إصابته بجلطة في المخ، إلى جانب تعرضه لكسر في الفخذ نتج عنه فقدانه لتوازنه بشكل جزئي.

محمد قشطة

تفاصيل مرض الفنان محمد قشطة

وأشارت ابنة قشطة إلى أن سبب تدهور حالته الصحية بشكل مفاجيء هو الإفراط في تناوله للقهوة، فضلًا عن ارتفاع ضغط الدم لديه بشكل مستمر.

محمد قشطة في المستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

في الوقت نفسه، صرحت ابنة محمد قشطة بإن والدها لا يستطيع ممارسة العمل منذ تعرضه لكسر في الفخد، نظرًا لإختلال توازنه معظم الوقت، حيث أن الكسر يقع بمنطقة حساسة، مما اضطره للخضوع لجراحة، وكافة وسائل العلاج الطبيعي حتى يتعافى نهائيًا.

محمد قشطة ونرمين الفقي

ابنة محمد قشطة تحسم جدل اعتزاله الفن نهائيًا بسبب مرضه

على صعيد آخر، أوضحت ابنة الفنان محمد قشطة سبب ابتعاد والدها عن الفن مؤخرًا، وإذا كان اعتزل التمثيل نهائيًا بعد مرضه، مشيرة إلى أنه ظروفه الصحية أجبرته بالفعل على الابتعاد عن الفن، لكنه لم يعتزل التمثيل ويود الرجوع إليه قريبًا.

محمد قشطة ومي عمر

كما أكدت ابنة قشطة أن والدها يُعرض عليه المشاركة في العديد من الأعمال الفنية، لكنه لم يستطع، لافتة أنهم يحاولون جاهدين أن يهونوا عليه فترة مرضه، إذ أنه يتأثر بشكل سلبي حينما نعتذر للمخرجين والمنتجين عن عدم مقدرته على قبول الأدوار الفنية التي تُعرض عليه بسبب ظروفه الصحية.

محمد قشطة مع محمد سعد وإيمي سمير غانم

آخر أعمال محمد قشطة

وكانت آخر أعمال الفنان محمد قشطة دوره في مسلسل "قوت القلوب"، الذي تدور أحداثه حول إحدى السيدات التي تعمل ساعية بإحدى المدارس، وتحاول إعالة أسرتها ومساعدتها، ولكن يتعرض أحد أولادها لبعض المتاعب في حياته، بسبب تصرفات أمه غير المتزنة وتمر قوت ببعض المتاعب بسبب ابنها وتحاول تخطيها خلال أحداث المسلسل.

ويضم مسلسل قوت القلوب نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم ماجدة زكي، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، وكارولين عزمي، وديانا هشام، وهايدي رفعت، وأحمد عنان، وباسم سمرة، وداليا شوقي، وفراس سعيد، وليلي عز العرب، وأحمد حلاوة، ونرمين ماهر، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج محمد أبو عميرة.

محمد قشطة

من هو محمد قشطة؟

محمد قشطة فنان مصري، قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 220 عملًا فنيًا، تنوعت بين الدراما والسينما، ومن أبرزها إمام الدعاة، والبلطجي، والصفعة، والهروب، وابن موت، وفرح العمدة، والزناتي مجاهد، والوتر، وأيام السادات، وأنا مش معاهم، وإحنا إتقابلنا قبل كده، وغيرها الكثير.