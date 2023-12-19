اعتزال عواطف حلمي التمثيل نهائيًا.. والسبب يثير الشكوك حولها: مش هفرج الناس عليا

أعلنت الفنانة القديرة عواطف حلمي عن اعتزالها الفن والتمثيل نهائيًا، في خطوة مفاجئة من دون ترتيب أو الكشف عن أسباب واضحة، ما أثار دهشة وتساؤلات الجمهور حول السر.

عواطف حلمي تعتزل التمثيل والفن نهائيًا

خرجت عواطف حلمي عن صمتها لتكشف سبب اتخاذها خطوة الاعتزال، مؤكدة إنها تشعر باكتفاء تجاه ما قدمته من أعمال فنية، طوال مسيرتها الفنية، إلى جانب إنها لا تتمتع بحالة صحية جيدة، كما بدأت تعاني مؤخرًا من صعوبة في الحركة.

عواطف حلمي

سبب اعتزال عواطف حلمي التمثيل نهائيًا

وأضافت عواطف حلمي: "مبقتش أقدر أشتغل دلوقتي، ولم يعد لي وجود في اللعبة الحمد لله، مش هقعد أشتغل وأنا مش قادرة أتحرك أو أقوم من السرير، فمش هينفع أفرج الناس عليا كفاية اللي فات الحمد لله على كدة".

آخر ظهور لعواطف حلمي قبل الاعتزال

وعلى الرغم من معاناة عواطف حلمي الصحية وتقدمها في العُمر، إلا أنها حرصت على المشاركة في وقفة نقابة المهن التمثيلية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

عواطف حلمي

دعمت عواطف فلسطين بالهتاف أثناء وقفة النقابة التضامنية، ففي آخر ظهور رسمي لها قبل الاعتزال، وقفت حلمي على قدميها، وظلت تهتف لدعم فلسطين، قائلة: "تحيا مصر .. تحيا فلسطين .. تحيا مصر .. تحيا فلسطين.

وحرص جميع الحاضرين من نجوم الفن على ترديد الهتاف خلف عواطف حلمي، فكان أبرزهم نرمين الفقي، وباسم سمرة، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وخالد الصاوي، وسيد رجب.

عواطف حلمي

آخر أعمال عواطف حلمي

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنانة عواطف حلمي قبل اعتزالها الفن، دورها في مسلسل "نقل عام"، الذي عُرض عام 2022، وجسدت خلاله شخصية والدة حازم، الرجل الذي يعمل بهيئة النقل العام، ولديه 6 أبناء ومنهم من هو متزوج ويعيش معه في المنزل، ويحدث بينهما العديد من المشاكل، بسبب تراكم الديون على الأسرة.

يضم مسلسل "نقل عام" نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم محمود حميدة، ودينا، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، وميرهان حسين، وأحمد بدير، وريم البارودي، وسوسن بدر، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

عواطف حلمي

من هي عواطف حلمي؟

عواطف حلمي فنانة مصرية، من أجمل فنانات جيلها، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، والتحقت بعدها بمسرح التلفزيون، ثم التحقت بفرقة مسرح الحكيم وهي طالبة بالمعهد، ومن بعدها التحقت بفرقة المسرح الحديث، في عام 1974 حتى عام 2002، إلى أن حصلت على درجة فنان قدير بدرجة مدير عام من وزارة الثقافة، في عام 1998.

عواطف حلمي

قدمت عواطف حلمي أكثر من 170 عملًا فنيًا، ما بين الدراما والسينما والمسرح، تعاونت خلالهم مع كبار نجوم الفن، أهم هذه الأعمال مسلسلات الطوفان، وإمام الدعاة، وحديث الصباح والمساء، وسوق العصر، ولن أعيش في جلباب ابي، ورأفت الهجان، ولا تتركني وحدي، وشهادة ميلاد، ومولانا العاشق، بالإضافة إلى أفلام هي فوضى، وحين ميسرة، وامرأة هزت عرش مصر.

عواطف حلمي

تزوجت عواطف حلمي من الفنان مجدي رزق، إلى جانب أنها جدة الفنان الشاب نور النبوي، نجل النجم خالد النبوي.