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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مضاد لكورونا ومتحوراته.. الصحة البحرينية توفر أحدث تطعيم من فايزر

بوابة الوفد الإلكترونية

تزامنا مع دخول فصل الشتاء، وانتشار أدوار البرد والمرض في الدول العربية، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن توفر أحدث تطعيم من فايزر مضاد لفيروس كورونا ومتحوراته.

وفي التفاصيل كشفت وزارة الصحة البحرينية، توفيرها أحدث تطعيم من من فايزر (فايزر XBB 1.5) المطور المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

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أماكن توفر أحدث تطعيم من فايزر

 

الوزارة وجهت دعوة الراغبين في أخذ التطعيم التوجه مباشرةً للمراكز الصحية المحددة، دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقًا.

كما أكدت توافر تطعيم فايزر الجديد للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق في كل من مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز جدحفص الصحي، ومركز سترة الصحي، ومركز يوسف إنجنير الصحي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي.

فيما أعلنت أنه سيكون الوقت المخصص لإعطاء هذا التطعيم المطور في المراكز الصحية المعلن عنها من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 7:00 مساءً.

 

توافر اللقاح للفئة العمرية من 5 -11 عامًا

 

الصحة كشفت أيضا أنه سيتوافر اللقاح للفئة العمرية من 5 -11 عامًا في كل من مركز حالة بوماهر الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، ومركز الشيخ جابر الصحي بدءًا من 27 ديسمير 2023.

 

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