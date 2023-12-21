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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: مصر أحبطت كل المؤامرات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن مصر لا تحتاج لشهادة بريطانيا، بعدما شكر وزير خارجية بريطانيا، لمصر على المساعدات المقدمة إلى غزة.

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د. وجدي زين الدين: بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة وتغير موقف لندن مهم

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د. وجدي زين الدين: موقف مصر الثابت وراء تغيير نظرة الغرب لحرب غزة

وقال زين الدين خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الخميس، إن إسرائل تزعم أن مصر تغلق معبر رفح، لكن الحقيقة أن مصر لم ولن تغلقه أبدا، وكانت العرقلة من الجانب الإسرائيلي، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على إحباط كل المؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية، كما هي حريصة على إدخال المساعدات إلى غزة.

مصر تخوض معركة دبلوماسية

وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب الصهيونية على غزة، تخوض معركة دبلوماسية عظيمة رائعة تسجل بحروف من نور لدعم القضية الفلسطينية.

وذكر أن الرئيس السيسي، خرج منذ بداية العدوان على غزة شدد على أن القضية الفلسطينية غير قابلة للتصفية.

وأوضح أن مصر أحبطت المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، إلى سيناء والأردن، متابعا: "لولا موقف مصر الصامد للوقوف أمام التهجير لنفذ الصهاينة مخططهم".

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