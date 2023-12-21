أطعمة لا يمكن تناولها على معدة فارغة

حذر خبير التغذية يفغيني أرزاماستسيف من تناول الأطعمة غير المناسبة على معدة فارغة.

قال الدكتور أرزاماستسيف إن بعض المنتجات شديدة العدوانية بحيث لا يمكن تناولها على معدة فارغة على وجه الخصوص، وتشمل هذه المكسرات والفطر وبحسب الخبير، فإن هذه المنتجات تسمى الأطعمة الثقيلة التي ليس من السهل هضمها، وإن هضم مثل هذا الطعام يشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل في عمله.

بالإضافة إلى ذلك، على معدة فارغة لا تحتاج إلى تناول الأطباق التي تحتوي على الكثير من المكونات والتوابل الحارة في هذه الحالة، قد يكون الغشاء المخاطي في المعدة متهيجًا بشدة.

ويجب عليك أيضًا عدم شرب العصائر الطازجة أو الكحول على معدة فارغة، وقال أرزاماستسيف لموسكو 24: "هذه أيضًا منتجات عدوانية جدًا، والتي عند تناولها على معدة فارغة، يمكن أن تسبب مشاكل في الغشاء المخاطي في المعدة، مما قد يؤدي لاحقًا إلى التهاب المعدة".

كما لفت الطبيب الانتباه إلى أن الأطعمة الدهنية والمقلية والحلوة ليست مناسبة للاستهلاك على معدة فارغة، وعندما يتم تناولها على معدة فارغة، سيحدث امتصاص الدهون والسكر بشكل أكثر نشاطا، مما يعني أن مستويات السكر والمواد التي تحتوي على الدهون في الدم ستزداد بشكل حاد، ويعد الدم "المسكر" و"الدهني" عاملاً في تطور العديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السمنة والسكري وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.