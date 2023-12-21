النائب أيمن محسب: القيادة السياسية لديها رغبة فى استكمال الحوار الوطنى بصورة أكثر فاعلية وعملية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن حرص الرئيس على تأكيد استكمال الحوار الوطنى خلال خطابه الأول للمصريين بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية مصر 2024، يؤكد وجود إرادة جادة لدى القيادة السياسية على استئناف الحوار بصورة أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن الرئيس كان دقيقا عندما أكد أن الحوار الوطنى سيكون أكثر عملية، بما يعنى أن مخرجات الحوار الوطنى ستدخل طور الدراسة والتنفيذ على أرض الواقع، وهو مؤشر شديد الإيجابية يعكس تطوراً كبيراً فى علاقة القوى السياسية بالسلطة التنفيذية التى أصبحت قائمة على المشاركة والتكامل.

وأشار «محسب»، إلى أن الرئيس كان حريصاً على تثمين دور الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية التى أفرزت تنوعاً فى الأفكار والرؤى نتيجة لتنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية، وهو ما يمهد الطريق أمام حياة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الزخم السياسى كون التنمية السياسية إحدى ركائز الدول الديمقراطية فى العالم، لذلك فإن ما تشهده مصر من تطور فى الحياة السياسية يعد تمهيداً للعبور إلى الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعاً.

وقال عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية ساهمت فى تشكيل العلاقة بين الأحزاب والشعب المصرى، وفتحت قنوات اتصال مهمة، تتيح أمام جميع القوى السياسية فرصة التعبير عن برامجها الانتخابية وأفكارها وما تمتلكه من رؤى لمعالجة القضايا الوطنية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى لعب دوراً مهماً خلال الفترة الماضية فى حشد جميع القوى السياسية والوطنية بكل تنوعاتها الأيديولوجية على هدف واحد وهو تحقيق المصلحة الوطنية، على حساب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة الحفاظ على حالة الحوار الوطنى الذى نجح فى إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب المصرى المختلفة، فكانت المرة الأولى التى تجلس فيها تيارات سياسية متعارضة على مائدة واحدة تناقش قضايا وطنية دون تصارع أو خلافات، مؤكدا أن مصر تتسع للجميع وأن مستقبل هذا الوطن يجب أن يُبنى بسواعد جميع أبنائه دون إقصاء أو تمييز.