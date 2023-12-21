الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تلتقط فيديو لقوات الاحتلال وهي تداهم حاوية قمامة

جانب من مقطع الفيديو
جانب من مقطع الفيديو

سخرت المقاومة الفلسطينية، من جنود الاحتلال بمقطع فيديو، التقطته لهم وهم يداهمون إحدى حاويات القمامة، خلال اقتحامهم مدينة رام الله بالضفة الغربية، اعتقادا منهم أنهم سوف يعثرون على شيء يفيدهم.

ونشرت المقاومة الفلسطينية، عبر حسابها مقطع فيديو بعنوان “ رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم” وظهر فيه عدد من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة، وهم 3 شباب.

وأوضح الفيديو اسم كل شاب من الثلاثة، وفي نهاية الفيديو ظهرت بقعة دماء حمراء على الثلاثة، ثم ظهر جملة “ ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم”.

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