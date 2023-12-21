بالتعاون مع "وفاء لمصر"

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 20 من ديسمبر، أول وحدة تبرع بالدم متنقلة على مستوى الصعيد، بشارع الحضارة بالجامعة؛ أمام كلية الهندسة، والمقدمة تبرعاً من مؤسسة "وفاءً لمصر"؛ بتكلفة إجمالية ٣ مليون ونصف جنيه؛ يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون، والشراكة بين جامعة أسيوط، ومؤسسة وفاء لمصر، والتي يمثلها، الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

د.المنشاوي: 3,5 مليون جنيه تكلفة الوحدة وتجهيزها بأحدث أجهزة جمع وتخزين الدم

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن وحدة التبرع بالدم المتنقلة، تعد إنجازاً جديداً، يضاف إلى الصرح الطبي بالجامعة، والمجهزة تجهيزاً كاملاً بأحدث أجهزة جمع، وتخزين الدم، والمطابقة للمواصفات القياسية الطبية العالمية، لافتاً أن الوحدة؛ تسهم في تسهيل إجراءات عمليات التبرع بالدم؛ للمتبرعين بدلاً من الذهاب للمستشفيات الجامعية؛ وذلك من شأنه تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين؛ لتلبية الاحتياجات الطبية للمستشفيات الجامعية بجميع أقسامها من أكياس الدم.

رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم في الصعيد بالتعاون مع "وفاء لمصر"

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ الشكر لمؤسسة" وفاء لمصر "؛ لدعمها للمستشفيات الجامعية، وما تقدمه من إسهامات مهمة، وحيوية لها أثر كبير في تطوير الخدمات الطبية المقدمة.

يأتي ذلك في إطار أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية؛ لدعم، وتطوير المستشفيات الجامعية؛ من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة،

رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم في الصعيد بالتعاون مع "وفاء لمصر"

وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتورة إيمان نصر الدين نائب مدير المستشفى الجامعي الرئيس لشئون الجودة ومدير بنك الدم الرئيس، والدكتور هشام عبدالرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة.

رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم في الصعيد بالتعاون مع "وفاء لمصر"

وشهد افتتاح الوحدة حضور ؛ الدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، إلى جانب لفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وعدد من الأطباء ببنك الدم الرئيس، ووفد مؤسسة " وفاءً لمصر" ، والذى يضم الأستاذ أشرف بدر رئيس القطاع الإداري بالمؤسسة، والأستاذ أيمن مصطفى رئيس قطاع التسويق والإعلام، والأستاذ محمد جلال رئيس القطاع المالي.