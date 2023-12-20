جامعة أسيوط تنظم تدريب فريق المسرح استعدادًا للمشاركة بمسابقة الإبداع الثاني عشر

إدارة الفنون المسرحية والموسيقية في الإدارة العامة لرعاية الشباب

نظمت إدارة الفنون المسرحية والموسيقية في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط فعاليات تدريب فريق المسرح استعدادًا للمشاركة في مسابقة الإبداع الثاني عشر التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وتم إعداد وإشراف تنفيذي من قبل محمد جمعة مدير إدارة الفنون المسرحية والموسيقية بجامعة أسيوط، ورشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية بجامعة أسيوط، ووليد عمار مسؤول المسرح بجامعة أسيوط.

تهدف هذه الفعاليات التدريبية إلى تطوير مهارات أعضاء فريق المسرح وتحسين أدائهم على المسرح. حيث يتلقى الفريق تدريباً مكثفاً في مجالات مختلفة مثل التمثيل والإخراج والإضاءة والفنون الصوتية. يتم تقديم هذه التدريبات من قبل مجموعة من المدربين ذوي الخبرة في مجال الفنون المسرحية.

تشمل النشاطات التدريبية ورش عمل عملية وجلسات تفاعلية، حيث يتعلم الفريق تقنيات جديدة في التمثيل والتعبير عن الشخصية والتواصل مع الجمهور. كما يتم تدريبهم أيضًا على الاستخدام الفعال للإضاءة وتقنيات الصوت والموسيقى لإضفاء أجواء مناسبة على المسرح.

تعتبر مسابقة "ابداع" من أهم المسابقات الطلابية على مستوى الجامعات في مصر. وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وتشجيع المواهب المسرحية بين الطلاب، وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية. وبمشاركة فريق المسرح التابع لجامعة أسيوط، يتطلع الجميع إلى تحقيق نتائج مبهرة وتمثل الجامعة بقوة وابداع في هذه الفعالية الهامة.

تشكل إدارة الفنون المسرحية والموسيقية جزءًا أساسيًا من الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وتعمل جاهدةً لتطوير وتعزيز الفنون المسرحية والموسيقية بين طلاب الجامعة. إن الدعم الذي تحظى به هذه الإدارة من قادة الجامعة يعكس الاهتمام الكبير بتطوير المواهب الفنية لدى الطلاب وتوفير الفرص المناسبة لعرض مواهبهم وابتكاراتهم.

تعمل إدارة الفنون المسرحية والموسيقية بشكل وثيق مع إدارة الأنشطة الطلابية في جامعة أسيوط، التي يشرف عليها الدكتورة مديحة درويش، وهو ما يسهم في تنظيم وإدارة الفعاليات الفنية والثقافية التي يشارك فيها الطلاب.

نأمل أن يحقق فريق المسرح في جامعة أسيوط نجاحًا كبيرًا في مسابقة "ابداع" الثاني عشرة. ونتوقع أن يكون لهذه المشاركة تأثير إيجابي على تطوير المواهب الفنية بين طلاب الجامعة وإبرازهم في المجتمع الفني بمصر.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات