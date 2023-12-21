الذهب يلمع مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر2023، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "يظل الذهب مدعوما باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة".

التغير في الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 0442 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1200.73دولار للأونصة.

توقعات أسعار الذهب

تستمر تحركات أونصة الذهب العالمي في نطاق ضيق منذ الأسبوع الماضي في ظل تراجع أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب موسم العطلات، وبالرغم من فشل الذهب في اختراق منطقة المقاومة إلا أنه متماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة بدعم من تراجع عوائد السندات والدولار الأمريكي.

سجل الذهب المحلي مستويات تاريخية جديدة عند 3000 جنيه للجرام ليتوقف السعر عن الارتفاع عند هذا المستوى ويدخل في حالة تحركات عرضية في نطاق ضيق تحت هذا المستوى. حيث يستمر الزخم الإيجابي في سوق الذهب المحلي في ظل الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

يسيطر التذبذب على تحركات سعر الأونصة العالمية تحت منطقة المقاومة 2040 – 2050 دولار للأونصة، وذلك بعد أن فشل السعر في تحقيق اغلاق يومي فوق المستوى 2040 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يزيد من فرص تراجع السعر.

الذهب في حاجة إلى تجميع زخم إيجابى لاختراق منطقة المقاومة المشار إليها وقد يحدث هذا من خلال تراجع السعر بشكل تصحيحي مستهدفاً مستويات 2015 ثم 2000 دولار للأونصة. بينما الملاحظ أن السعر يكون قاعدة سعرية بين مستويات 2000 – 2050 دولار للأونصة وهي المنطقة التي من شأنها أن تدعم ارتفاع سعر الأونصة العالمية لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.