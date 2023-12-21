جرائم الدعم السريع تهز مواقع التواصل الإجتماعي  "احموا النساء من الاغتصاب"

واصلت قوات الدعم السريع جرائمها في حق الشعب السوداني بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني انسحابه من مواقعه في مدينة ود مدني واستيلاء ميليشيا الدعم السريع عليها، ومع تواصل عمليات القتل والتعدي على الممتلكات والاعراض، تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي على منصة X “ تويتر سابقًا" وفيسبوك هشتاجًا بعنوان احموا النساء من الاغتصاب.

البحث عن ال انتحار من الفتيات

وانتشرت رسالة أرسلتها فتاة تسأل أحد الشيوخ " يا شيخ أنا من السودان من المناطق التى انتهكتها الحرب وبسألك عن شئ يؤرقني في حالة خفت علي نفسي من الاغتصاب لما يهجموا علينا وهو منهجهم واسلوبهم فى كل مكان يدخلوه هل يجوز اقتل نفسي".

وكتب احد النشطاء " متخيل احنا وصلنا ليوم الستات فيه بتاخد حبوب منع الحمل عشان عارفين انهم معرضين خلال ساعات لاغتصاب جماعي لو معرفوش يهربو من ايدين مجرمين الدعم السريع اخبار فوق القدرة انك تستوعبها ما بالنا باللي لا حول ولا قوة الا بالله عايشينها دلوقتي".

وعلق آخر " أهلنا في السودان يعيشون أسوء حال من سرقة وقتل واغتصاب وتهجير كن أنت صوتهم فاغلب وسائل الاعلام لا تتحدث عن ما يحدث في السودان تحدثوا عنهم أخبروا غيركم وادعوا لهم".

ونشر آخر " بلطجية الدعم السريع وهي تدخل مدينة مدينة في السودان وإلى الأن لا تجد من يقف أمامها وتنهب وتسرق كل مكان تنزل به والعدوان على أهلها واغتصاب النساء والاولاد والإستيطان داخل منازلهم ".

وذكر آخر " أكثر من 6 الاف قتيل , أكثر من 8 الاف تقرير اغتصاب، أكثر من 6 مليون نازح والعالم يشاهد بصمت".