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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الدعم السريع تؤكد حضور حميدتي الاجتماع المقترح مع البرهان

محمد حمدان دقلو (حميدتي)
محمد حمدان دقلو (حميدتي)

أكدت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، التزامها بحضور قائدها محمد حمدان دقلو، (حميدتي) لاجتماع مقترح مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بشأن الأزمة السودانية.

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ونفت قوات الدعم السريع، في بيان لها، ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن "القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، هو من سيلتقي البرهان"، معتبرة ذلك "محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية السودانية، الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة الإيغاد، التي انعقدت في دولة جيبوتي، يوم السبت الماضي".

وكان هارون محمود مديخر، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن "رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، غير كلامه فيما يتعلق بالالتزام بلقاء قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لبحث سبل حل الأزمة في البلاد".

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