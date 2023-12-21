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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس أوزبكستان يهنىء السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد "شوكت ميرضيائيف" رئيس أوزبكستان، الذي هنأ السيد الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً استمرار مسيرة التعاون بين البلدين، التي شهدت تطوراً كبيراً في الأعوام الأخيرة.

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 ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لرئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.
 

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