رئيس الضرائب مهنئًا السيسي: كل التوفيق لاستكمال مشروعات التنمية الشاملة

تقدم الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، باسمه وباسم جميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد ثقة الشعب المصرى بانتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة ، متمنيًا له كل التوفيق و السداد في المرحلة المقبلة واستكمال مشروعات التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب المصري في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء .

وأعرب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن فخره بما قدمه الشعب المصري من صورة حضارية ومشاركة ايجابية في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن الشعب المصري قد سطر ملحمة حب وتأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنم عن زيادة الوعي السياسي لدي جموع الشعب المصري وثقته في قيادته الحكيمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة .