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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس "المصرية لحقوق الإنسان" يعلق على استقبال السيسي لمرشحي الرئاسة.. "لقاء السحاب"

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي بمرشحي الرئاسة 2024

علق عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024 بقصر الاتحادية أمس الثلاثاء، معقبًا: “هذا اللقاء يسمى في العلوم السياسية بلقاء السحاب”.

 لقاء الرئيس السيسي بمرشحي الرئاسة

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وأوضح “شيحة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني وهناك إجماعا كبيرا من المصريين على القيادة الجديدة والخوف على الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه الرغبة في استكمال مسيرة التنمية، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي مع مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024 “لقاء السحاب”؛ لأنه يجمع بين المنافسين من أيام قليلة لكن الجميع يجتمع على حب ومصلحة الوطن، وهذا يعتبر تأسيس للجمهورية الجديدة التي تساوي بين كل أبنائها.

وتابع: “الرسالة المهمة في لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين هي أن كل المصريين شركاء في صناعة المستقبل.. ويوجه رسالة للجميع أن يبذلوا الجهد في خدمة هذا الوطن".

هنأ المرشحون الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه لفترة جديدة، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس.

وأعرب المرشحون الرئاسيون عن خالص تمنياتهم للرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى للأطياف السياسية الوطنية كافة، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة، مؤكدين استمرار في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالسادة المرشحين، مؤكدًا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

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