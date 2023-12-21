أهالي الضبعية بالاسماعيلية يطالبون بإعادة فتح مسجد النصر

سادت حالة من الغضب الشديد بين رواد وأهالى منطقة مسجد النصر فى الضبعية بمحافظة الإسماعيلية والذى يخدم أكثر من 7 عزب مجاورة للمسجد فى قرية بها 25 ألف نسمة بسبب غلق المسجد لعدة سنوات

استغاث اهالي المنطقة بالدكتور محمد مختار جمعة وزيرالاوقاف من عدم استكمال تشطيب المسجد والأسوار ويرجع ذلك إلى عدم اهتمام الشركة المنفذه، مما دفع الأهالى لاستكمال الأعمال اللازمة.

وتسائل اهالى الضبعية المترددين علي المسجد الي متي سيظل هذا المسجد مغلق خصوصا وسبق ان تقدمنا بطلبات لكافة الجهات المنوطة بوزارة الاوقاف بضرورة استكمال الاعمال بالمسحد ولكن للأسف دون جدوي وعلي مدار أكثر من 4 سنوات حتى اليوم ولم يستجيب احد من الوزارة لمطالبنا.



وأشار محمد احمد، الى أن المسجد متوقف فيه العمل منذ اكثر من سبعة شهور ويحتاج الي تشطيباته الداخلية بالكامل كما سبق وان تقدم النواب بطلب لعمل سور حول المسجد وعلمنا انه حبيس ادراج مسئول التشييد والبناء بالوزارة وللأسف المقاول يماطلنا في تنفيذ ما هو مطلوب للمسجد.



وطالب اهالى الضبعبة ورواد المسجد تدخل الدكتور محمد مختار جمعة للانتهاء من تشطيبات المسجد وإرسال لجنة للمسجد للوقوف على الأعمال التى لم تتم حتى تاريخه.