الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس حتى الثلاثاء المقبل

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس موضحة أن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد الذي يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

txt

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

txt

الأرصاد تكشف سبب استمرار برودة الطقس وتحذر من يومي الخميس والجمعة.. فيديو

وأضافت الهيئة، أن هناك ظاهرة مؤثرة خلال ساعات النهار وهي نشاط الرياح المثيرة للأتربة وللرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذي يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، فضلًا عن أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت، الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22

بنها الصغرى 14 والعظمى 22

  كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

المنصورة الصغرى 14  والعظمى 21

طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف سبب استمرار برودة الطقس وتحذر من يومي الخميس والجمعة.. فيديو

شبورة وطقس لطيف.. حالة الأرصاد ودرجات الحرارة الأربعاء

الأرصاد الجوية تحذر من تكوين الشبورة.. "من أخطر الظواهر الجوية"

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة أخرى

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس البرودة هذا العام (شاهد)

الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية.. والعظمى بالقاهرة السبت 25
الجريدة الورقية