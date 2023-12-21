تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس حتى الثلاثاء المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس موضحة أن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد الذي يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أن هناك ظاهرة مؤثرة خلال ساعات النهار وهي نشاط الرياح المثيرة للأتربة وللرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذي يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، فضلًا عن أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت، الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22

بنها الصغرى 14 والعظمى 22

كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

المنصورة الصغرى 14 والعظمى 21

طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26