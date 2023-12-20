الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد تكشف سبب استمرار برودة الطقس وتحذر من يومي الخميس والجمعة.. فيديو

تضرب البلاد موجة
تضرب البلاد موجة طقس باردة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إحساسًا كبيرًا بالأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وخاصة مع تسجيل درجات حرارة تعادل ١٣ درجة مئوية خلال الليل.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc، أن من المتوقع مزيد من الانخفاض في  درجات الحرارة سيلاحظ على القاهرة بسبب وجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس على مدار اليوم.
 

txt

أول أيام الشتاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر

txt

مفاجآت في حالة الطقس آخر أيام فصل الخريف

وأكدت أنه سيستمر الانخفاض لعدة أيام على جميع المحافظات خاصة على مدار الليل ومزيد من الإحساس بالبرودة خاصة مع نشاط سرعة الرياح.

وناشدت المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات يومي الخميس والجمعة بسبب سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المفتوحة، منوهة إلى وجود فرص سقوط الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية من يوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.

مواد متعلقة

شبورة كثيفة وتوقعات بأمطار خفيفة.. حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم ودرجات الحرارة.. بارد ليلًا وأمطار خفيفة 

أمطار وشبورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

الشتاء يدق الأبواب.. حالة الطقس آخر أيام الخريف

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

انخفاض الحرارة وشبورة مائية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين (شاهد)
الجريدة الورقية