الأرصاد تكشف سبب استمرار برودة الطقس وتحذر من يومي الخميس والجمعة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إحساسًا كبيرًا بالأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وخاصة مع تسجيل درجات حرارة تعادل ١٣ درجة مئوية خلال الليل.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc، أن من المتوقع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة سيلاحظ على القاهرة بسبب وجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس على مدار اليوم.



وأكدت أنه سيستمر الانخفاض لعدة أيام على جميع المحافظات خاصة على مدار الليل ومزيد من الإحساس بالبرودة خاصة مع نشاط سرعة الرياح.

وناشدت المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات يومي الخميس والجمعة بسبب سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المفتوحة، منوهة إلى وجود فرص سقوط الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية من يوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.