طريقة عمل سموذي الأفوكادو بالسبانخ.. يرفع مناعتك ويحميك من الأمراض

يحتاج الجميع لمشروبات وأطعمة تمدهم بالطاقة وتعمل على رفع مناعتهم للوقاية من الأمراض والفيروسات، ومن أبرز المشروبات التي تعمل على طرد السموم من الجسم وتقوي مناعتك هو سموذي الأفوكادو بالسبانخ، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





طريقة عمل سموذي الأفوكادو بالسبانخ

المقادير

- أفوكادو : 1 حبة (طازج مقشر ومقطع)

- سبانخ : كوب (طازج ومفروم خشن)

- مكعبات الثلج : نصف كوب

- موز : 1 حبة (كبير الحجم ومقطع)

- عسل : 2 ملعقة كبيرة (للتحلية)



طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي السبانخ، والأفوكادو، والموز، ومكعبات الثلج.

اخلطي المكونات جيداً لحوالي 3 دقائق حتى تتجانس تماماً.

صبّي السموذي في أكواب التقديم، وحلّيه بالعسل، ثم قدميه.



فوائد تناول الكيوي

يمنع هشاشة العظام

فيتامين (ك) من الفيتامينات المطلوبة لتقوية العظام لأنّها تعزّز امتصاص الكالسيوم في الجسم وتقلل من إفرازه في البول. الأفوكادو يمدّ الجسم بنسبة 18% من القيمة اليومية من فيتامين (ك).



تعزيز صحة العين

تعمل الكيوي على تعزيز صحة العين وحمايتها من الإصابة بأمراض الضمور البقعي، مثل الجلوكوما، المرتبطة بالتقدم في العمر.



فوائد الأفوكادو لصحة القلب والشرايين

من المعروف أن تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة قد يؤدي الى رفع مستوى الكولسترول والدهنيات الثلاثية في الدم، مما قد يشكل خطر، ويزيد فرص التعرض لامراض القلب والشرايين والجلطات.

الا انه في المقابل تناول الدهون المغير مشبعة والاحادية كالاوميجا 3 والاوميغا 6، قد يكون له دور كبير في خفض مستويات الكولسترول الضار LDLورفع الجيد.

إلى جانب ذلك له دور في تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات، مما يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين، والوقاية بشكل خاص من أمراض القلب التاجية.

الوقاية من السرطان

أشارت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "بيولوجيا السرطان" إلى الدور الإيجابي للأفوكادو على صحة الفم، وقدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية في هذه المنطقة.



فوائد تناول السبانخ

تحسين الرؤية

يعتبر عشب السبانخ مصدر غني بالكاروتين واللوتين والزانثين وهي عناصر جيدة للبصر وخصوصاً البيتا كاروتين حيث يعوض نقص فيتامين أ في الجسم وبالتالي يعالج حكة العين وجفاف العين ومقاومة إلتهاب العين والإنتفاخ .

كما تحتوي مياه السبانخ علي نسبة عالية من الجلوتاثيون والذي يلعب دور مهم في الوقاية من إعتام عدسة العين.





علاج المشاكل العصبية

تحتوي السبانخ علي البوتاسيوم وحمض الفوليك وهي عناصر جيدة لعلاج المشاكل العصبية المختلفة مثل الزهايمر لذلك فهو فكرة جيدة للأفراد الذي يعانوا من مشاكل في الوظائف الإدراكية والمعرفية ، حيث يعمل البوتاسيوم علي زيادة تدفق الدم إلي الدماغ وتحسين التركيز والإدراك .



التحكم في ضغط الدم

تحتوي السبانخ علي نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة منخفضة من الصوديوم وبذلك فهي مفيدة لمرضي إرتفاع ضغط الدم كما يسهم حمض الفوليك في مياه السبانخ علي تقليل إرتفاع ضغط الدم وتحقيق إسترخاء الأوعية الدموية وتقليل الإجهاد والتعب علي القلب والأوعية الدموية وزيادة وصول الأوكسجين إلي أجزاء الجسم المختلفة وتحسين وظائفها .