إطلالات جريئة وتعليقات صادمة لشمس الكويتية..والمتابعون فى حيرة(صور)

دائمًا ما تحب الفنانة “شمس الكويتية” إثارة الجدل بالاطلالات المثيرة والتصريحات الغامضة، حيث نشرت صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام بإطلالة جريئة وتعليقات غريبة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية الجرئية:

ظهرت “شمس الكويتية” بالصور مرتدية كروب توب قصير وسروال ضيق باللونين الابيض، سترة سوداء فوقها معطفاً أبيض طويلاً، وبمكياج رقيق يُزين جمالها.

اما الغريب كان تعليقاتها على الصور،كتبت عليها قائلة:""ما أرجع لو بست أيدي.. لك ابني ارجع لأهلك.. قلبي أنا خط أحمر..بسرعة اطلع من حياتي"، التى أثارت حيرة المتابعين فظن بعضهم انها كانت فى علاقة مع شخص وانسحبت منها.

زيارة شمس الكويتية لمصر:

يُذكر ان الفنانة “شمس الكويتية” منذ فترة كانت فى مصر، وشاركت متابعيها صور لها من الاهرامات ومحافظة الشرقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ظهرت “ شمس الكويتية” بإطلالات جريئة عبارة عن جمبسوت ضيق ببنطال يمزج بين الأصفر والأبيض والرمادي وأخرى مرتدية بنطال جينز أسود، وعليه فيست طويل،تعرضت لانتقاد بعض المتابعين بسبب ملابسها التى تُظهر مفاتن جسمها بشكل واضح.

يُذكر انها كثيرا ما تتعرض للانتقاد بسبب إطلالتها، حيث نشرت فيديو لها من قبل عبرموقع “تيك توك” لترد على المتابعين المهاجمين لملابسها الجريئة، قائلة :" أنا لابسة لنفسي، أنا أحب البس ما مستور، أنا أحب البس من غير هدوم أنا أحب امشي كده".

من هى شمس الكويتية:

شمسُ الكويتية هي فنانة كويتية من أصل سعودي، ولدت فى المملكة العربية السعودية، من أب سعودي، وأم كويتية، وحصلت على شهادة المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وحققت شهرة واسعة في الخليج العربي بعد إصدارها ألبوم حبيب سبع مرات.

بدأت شمس نشاطها الفني بعد أن كونت فرقةً نهاية التسعينات، وأصدرت أول ألبومٍ لها عام 2001م، ذاع صيتها بعد أن غنت دويتو مع محمد عبده، لم تنحصر أعمالها في مجال الغناء بل تعدت ذلك لتدخل عالم التمثيل، حيث شاركت في مسلسل عوض أبا عن جد، هايبرلوب وغيرهم

لقد تزوجت شمس الكويتية مرتين المرة الأولى من رجل أعمال سعودي، والثانية من رجل إماراتي. وقد صرحت في لقاء صحفي لها أنها تكن مشاعر الاحترام والحب لأزواجها السابقين كما أكدت أن الانفصال كان بالتراضي بين الطرفين.