شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بقميص شفاف وخصر منحوت (صور)

شاركت الفنانة شمس الكويتية بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء استمتاعها بالطقس في المملكة العربية السعودية على جبال مدينة أبها.

شمس الكويتية تطل بالأبيض وشعر قصير عبر إنستجرام

شمس الكويتية

وظهرت شمس الكويتية بإطلالة كاجوال جذابة، فإرتدت بنطال جينز باللون الكحلي، ونسقت عليه قميص أبيض شفاف ومطرز بالفصوص الكريستالية، وإرتدت أسفله توب أبيض، وحددت خصرها بحزام جينز؛ ليبرز نحافتها وقوامها الممشوق.

وتزينت شمس الكويتية بمجموعة من المجوهرات، فضمت إسورة ذهبية في إحدى اليدين، وخواتم مرصعة بالألماس، بالإضافة لأقراط رقيقة مصنوعة من الأحجار السوداء.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت شمس الكويتية تصفيفة شعر رقيقة، تاركة خصلاتها السوداء القصيرة تتدلى إلى الخلف بشكل مرتب وناعم.

ووضعت شمس مكياجًا يتماشى مع اللوك ويعكس جمال ملامحها، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الفاتح، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.