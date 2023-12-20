أول أيام الشتاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة والأرصاد بحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك في أول أيام الشتاء رسميا غدا الخميس الموافق 21 ديسمر.

فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء و على جنوب الصعيد، وتوقعت أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في محافظات مصر:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 19

بنها: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 18

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 17

كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 13 لعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21

السويس: الصغرى 13 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 26

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 29