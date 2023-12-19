هيئة الأرصاد الجوية: طقس غدًا الأربعاء لطيف نهارًا وبارد ليلًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدًا الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، شبورة مائية في الصباح الباكر، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس غدًا الأربعاء، لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة: العظمى 22، الصغرى 15

بنها: العظمى 22، الصغرى 14

المنصورة: العظمى 21، الصغرى 14

السويس: العظمى 23، الصغرى 14

شرم الشيخ: العظمى 26، الصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 23، الصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 13

الفيوم: العظمى 22، الصغرى 13

أسوان: العظمى 27، الصغرى 14

الأقصر: العظمى 26، الصغرى 11

الوادي الجديد: العظمى 25، الصغرى 13

بني سويف: العظمى 22، الصغرى 13

ويكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، ويكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

وتنشط الرياح على منطقة القاهرة الكبرى والوجه البحري، بسرعة 22 كم/س، وتكون الرياح معتدلة أيضًا على منطقة السواحل الشمالية الغربية، بسرعة 24 كم/س، فيما تكون معتدلة بسرعة 26 كم/س على منطقة السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

ويسود كل من مناطق جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وجود رياح معتدلة.