مفاجآت في حالة الطقس آخر أيام فصل الخريف

تشهد البلاد خلال هذه الفترة آخر أيام فصل الخريف حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، على الرغم من أنه يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

طقس لطيف نهارًا

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الإثنين المقبل.

الشبورة المائية الكثيفة

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق أيضًا من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال البحر الاحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22

بنها الصغرى 14 والعظمى 22

طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

دمياط الصغرى 13 والعظمى 23

الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

السويس الصغرى 14 والعظمى23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

السلوم الصغرى 11 والعظمى 18

الفيوم الصغرى 13 والعظمى 22

المنيا الصغرى 12 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

أسوان الصغرى 14 والعظمى 27