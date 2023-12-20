منطقة الكرة بالفيوم تختتم دورة المدربين للحصول على الرخصة الافريقية  D

اختتمت مساء اليوم الاربعاء دورة المدربين 37 و38 للحصول على الرخصة التدريبية الافريقية D والتى نظمتها منطقة الفيوم لكرة القدم والاتحاد المصرى لكرة القدم تحت اشراف الدكتور جمال محمد على مدير ادارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم والكابتن انسان عاشورابراهيم عضو اللجنة الفنية بالاتحاد والدكتور أحمد عبدالباقى الدكتور بكلية تربيه رياضية جامعه الفيوم.

اجريت مساء اليوم على ملاعب المدينة الرياضية فى دمو الامتحانات العملية والنظرية للدراسين باشراف الدكتور جمال محمد على والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والدكتور احمد عبد الباقى وانسان عاشوروالدكتور عاصم .

استمرت الدورة لمدة 10 ايام باشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى للمنطقة وحسنى خطيرى مدير ادارة المسابقات وطارق عبد المولى المدير المالى للمنطقة والكابتن سيد الشوره مدير لجنة حكام الفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام والمحاضر فى قانون كرة القدم والكابتن محمد سامى والكابتن عمر سيد والكابتن مصطفى عثمان الادرايين بالمنطقة وايمن كالوشا مسئول المهمات .

الدارسين المشاركين

وشارك فى الدورة 60 من الدارسين من اللاعبين القدامى والحاليين من ابناء محافظات الفيوم وبنى سويف والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية من بينهم حسنى فتحى كابتن فريق المقاصة ولاعب الزمالك الاسبق واحمد فكرى لاعب الزمالك والاتحاد السكندرى كما شارك فى الدورة لمدة ثلاثة ايام الكابتن اسلام يوسف حارس مرمى الترسانة السابق والكابتن محمد سعد نجم نادى المقاولون السابق .

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